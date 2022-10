'Ditegli sempre di sì', Carolina Rosi porta in scena la follia

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Torna in scena, dal 12 ottobre al Teatro Morlacchi di Perugia, 'Ditegli sempre di sì' di Eduardo De Filippo con la regia di Roberto Andò. Prodotto dalla Elledieffe diretta da Carolina Rosi, in coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana, lo spettacolo sarà, fino a marzo del 2023, in tourneè nei maggiori teatri, dal Piccolo Teatro Strehler di Milano (dal 18 ottobre) all'Ambra Jovinelli di Roma (dal 2 novembre). Roberto Andò firma la regia dell'attuale allestimento che giunge alla sua terza edizione.

"Un successo imprevedibile - sottolinea Carolina Rosi - per i tempi che abbiamo vissuto. Unire una compagnia così numerosa, che sposta più di venti persone, e affrontare questo particolare testo di Eduardo, è stato un rischio. La risposta del pubblico, così forte e coesa, ci ha molto gratificato sostenendoci nella decisione di affrontare una nuova edizione dello spettacolo che raggiungerà il ragguardevole traguardo delle 200 repliche".

"Ditegli sempre di sì" è uno dei primi testi di Eduardo ed è il primo in cui il grande drammaturgo affronta il tema della follia. Un'opera vivace e divertente, tra le più fortunate del repertorio eduardiano, il cui protagonista, Michele Murri (interpretato da Tony Laudadio), è un pazzo metodico con la mania della perfezione. L'uomo, normalissimo all'apparenza, è pazzo per davvero. La sua follia consiste nel confondere i desideri con la realtà, prendendo tutto alla lettera, ignorando l'uso della metafora, puntualizzando e spingendo ogni cosa all'estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa (Carolina Rosi), si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio.

Interpreti di più generazioni si uniscono a Carolina Rosi e Tony Laudadio completando un cast che accoglie Andrea Cioffi, Antonio D'Avino, Federica Altamura, Vincenzo Castellone, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D'Amato, Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola. Le scene e le luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Francesca Livia Sartori.

