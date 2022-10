Bullismo: "L'ignoranza di credere di essere forti"

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 12 OTT - "Il bullismo è l'ignoranza di credere di essere forti": è una delle frasi pronunciate dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado, in un incontro che apre il ciclo 'Educazione alla legalità', organizzato dall'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) d'accordo con l'assessore comunale alle Politiche Giovanili Simona D'Agostino. In una sala gremita, alla Fonderia Righetti, alla presenza dell'assessore alla Scuola Giuseppe Giordano, della psicologa e criminologa Mariarosaria Alfieri, gli alunni hanno mostrato interesse al fenomeno ponendo domande e chiedendo di volerlo approfondire in tutte le sue sfaccettature. Azioni aggressive, fisiche, verbali, attraverso i social o la messaggistica e tanti altri aspetti sono stati affrontati con esempi pratici e anche con la visione di un cortometraggio sulla violenza dei bulli a scuola e casi di revenge porn, a cui sono seguite domande e testimonianze in un confronto profondo e proficuo.

Secondo l'Osservatorio 'Bullismo e Cyberbullismo' un adolescente su cinque è vittima di comportamenti identificabili con questo fenomeno e a finire nel mirino dei bulli sono per lo più pre-adolescenti e adolescenti, ovvero la fascia d'età tra gli 11 e i 16 anni. "E' per questo che ci siamo rivolti proprio a loro e continueremo a farlo, anche grazie alla disponibilità dei nostri dirigenti scolastici, sempre sensibili e pronti ad accogliere questa ed altre iniziative" ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

A scuola, tra gruppi di amici, nei luoghi di ritrovo, in uso non corretto dei social: il fenomeno bullismo e cyberbullismo è un pericolo sempre in agguato. Le iniziative di sensibilizzazione proseguiranno anche nei prossimi mesi, chiamando a raccolta le scuole ed esperti della materia. (ANSA)