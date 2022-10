In casa con armi e munizioni, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Un 42enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per detenzione e ricettazione di arma clandestina.

I fatti stamattina quando gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo in vico Tofa, ai Quartieri Spagnoli, dove hanno rinvenuto una pistola marca "Olympic" calibro 38 con 5 cartucce a salve e priva di tappo rosso; inoltre, in un locale in uso all'uomo, gli agenti hanno rinvenuto un'altra pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e con 4 cartucce di cui non è stata giustificata la provenienza.

(ANSA).