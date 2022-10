Ex Whirlpool: sito via Argine disponibile per Consorzio

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Il sito di via Argine è disponile per il consorzio di imprese pronto a riconvertirlo per garantire continuitá occupazionale, l'analisi dei rischi è stata conclusa positivamente ad agosto scorso. E' quanto emerge, secondo fonti attendibili, dalla riunione in corso in Prefettura sulle sorti dell'ex Whirlpool, alla presenza dei vertici sindacali, dell'assessore comunale Marciani e, da remoto, degli assessori regionali Marchiello e Filippelli.

Il prefetto avrebbe prospettato la necessità di definire un protocollo entro la prossima settimana con tutti i soggetti, con il commissario Zes e con Whirlpool che precisi tutto quanto definito finora. La riunione é ancora in corso. (ANSA).