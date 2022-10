Champions: Spalletti vede gli ottavi,'non penso al pari'

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Sarà la carica dei 55.000 tifosi, attesi in un Maradona che si annuncia bollente, a spingere il Napoli impegnato domani nella sfida con l'Ajax. L'obiettivo è la nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions, la quarta di fila in Europa contro un Ajax che arriva ferito dal 6-1 subito dagli azzurri in casa la scorsa settimana.

Basta un pari per qualificarsi agli ottavi, ma Spalletti vuole vincere: "Ci giochiamo la qualificazione agli ottavi - dice alla vigilia - in un Maradona che sarà pieno. Sappiamo la loro voglia di reagire al risultato di Amsterdam, ma dobbiamo interpretare la partita come se fosse una finale, con la voglia e la fame di chi gioca una finale, senza fare alcun tipo di calcolo. Da sempre ragioniamo allo stesso modo e sarebbe un errore pensare al pari. Se fossi l'allenatore dell'Ajax saprei cosa dire e lo abbiamo anche simulato. Sappiamo anche che più risultati facciamo e più gli avversari mettono qualcosa in campo".

Il Napoli domani ritrova Osimhen, assente dal match con il Liverpool del 7 settembre. E invece dovrà fare a meno fino al 2023 di Rrahmani, fermato da un infortunio. (ANSA).