Champions: accoltellato alla coscia a Napoli tifoso Ajax

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Un giovane tifoso dell'Ajax è stato accoltellato nel centro storico di Napoli da alcune persone, con ogni probabilità ultras napoletani: si è trattato di un diverbio o una rissa per motivi calcistici. Sull'episodio indaga la polizia.

Il ragazzo, un ventunenne olandese, è giunto in Italia al sequito della sua squadra, impegnata domani nella sfida di Champions col Napoli. Il ferimento, con un'arma da punta e taglio, è avvenuto la notte scorsa, in piazza Bellini, nel pieno centro storico, una zona di movida, frequentatissima dai ragazzi napoletani.

La dinamica non è ancora chiara: gli investigatori parlano, al momento, di un diverbio per motivi calcistici, circostanza che fa ritenere che gli aggressori siano stati ultras del Napoli: per identificarli è al lavoro la Digos della Questura.

L'olandese è stato ferito alla gamba destra: è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 15-20 giorni.

In vista della partita di domani Napoli è monitorata dalle forze dell'ordine. Al momento, a parte questo episodio, non sono state riscontrate criticità. (ANSA).