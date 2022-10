Assolta De Girolamo, "finisce incubo lungo 9 anni"

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - "Oggi finisce un incubo durato 9 anni, sono felice che anche la corte d'appello abbia confermato la mia assoluzione piena". Lo ha detto all'ANSA l'ex ministro Nunzia De Girolamo, commentando il verdetto di secondo grado, che ha confermato l'assoluzione già ottenuta in Tribunale, sulla vicenda delle presunte irregolarità all'Asl di Benevento.

"Voglio ringraziare chi, in questi anni terribili - afferma De Girolamo - mi è stato sempre vicino con affetto, a iniziare dalla mia famiglia. Resta senza dubbio l'amarezza per un linciaggio mediatico senza precedenti. Nessuno mi restituirà i nove anni di serenità, ma per fortuna esiste ancora una giustizia giusta ed oggi mi godo questo momento".

Al centro della vicenda giudiziaria l'esistenza di quello che gli inquirenti all'epoca definirono "un direttorio politico-partitico" che avrebbe influenzato la gestione dell'Asl sannita. (ANSA).