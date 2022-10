Tentano colpo a tir di sigarette, 4 arresti nel Napoletano

(ANSA) - CASERTA, 10 OTT - Nel febbraio 2020 aggredirono con mazze di ferro il conducente di un tir che trasportava pacchetti di sigarette per un valore di oltre un milione di euro, ma non riuscirono a rapinarlo in quanto si attivò un sistema di sicurezza che bloccò il mezzo. I banditi fuggirono. A distanza di più di due anni e mezzo dal fatto, la Polizia di Stato - Squadra Mobile di Caserta e Polizia Stradale di Napoli - ha arrestato e condotto in carcere su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere i quattro membri del commando, tutti residenti nel napoletano e di età compresa tra i 51 e i 57 anni.

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Carmine Renzulli), è emerso che il gruppo era specializzato nel rapinare mezzi pesanti con carichi ingenti, tanto che si sarebbe reso responsabile, nel giugno 2020, pochi mesi dopo il tentato colpo al tir di sigarette, di un furto di un camion contenente prodotti ittici di rilevante valore economico. (ANSA).