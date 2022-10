Smaltimento illecito dei rifiuti, tre denunce nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - I carabinieri di Agerola hanno denunciato 3 persone per smaltimento illecito di rifiuti. Due appartengono ad una società di vendita di materiale da costruzione, il terzo è il proprietario di un fondo agricolo in Via Caucelle.

Il controllo è partito quando i militari hanno notato in strada un camion al cui interno c'era terreno proveniente verosimilmente da uno sbancamento e altri rifiuti di vario genere.

Il veicolo è stato seguito fino al terreno di via Caucelle dove il carico è stato smaltito.

L'area è stata sequestrata e così i circa 300 metri cubi di materiale depositato. (ANSA).