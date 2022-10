Massimiliano Gallo, io Vincenzo Malinconico, un antieroe

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice, ma soprattutto avvocato d'insuccesso, più psicologo che avvocato. Vincenzo Malinconico fa appassionare alle sue vicende sgangherate mostrando il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico. Sbarca il 20 ottobre in prima serata su Rai1 la serie tv 'Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso' con protagonista il bravo attore napoletano Massimiliano Gallo, per quattro prime serate tratte dai romanzi di Diego De Silva che firma anche la sceneggiatura.

Una serie, tra giallo e commedia, coprodotta da Rai Fiction e Viola Film, che porta sullo schermo un personaggio già molto popolare tra i lettori. Gallo sottolinea: "Malinconico lo sento molto mio, ma è un antieroe che non si preoccupa di vincere. E' un precario della vita, sul lavoro, nei sentimenti, come padre, ma molto amato anche dalla ex suocera (Lina Sastri). Ha sempre un pensiero fuori tema per la testa, non lo dice a nessuno ma ha anche un amico immaginario (Carlo Massarini che indossa i panni di mister fantasy). Questo la dice lunga sul suo animo puro e fanciullesco".

Malinconico difende più che altro amici e parenti in contenziosi non particolarmente impegnativi che non sempre vince. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza, ma non riesce a realizzarsi sul piano sentimentale, ha una nuova fidanzata ma frequenta ancora l'ex moglie. Nel cast Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo e la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Malinconico è l'ultima sfida che Massimiliano Gallo porta in tv dopo vari personaggi di successo in altre serie, tra cui il commissario Luigi Palma ne 'I Bastardi di Pizzofalcone' ("Torno a girare la quarta stagione"), Pietro De Ruggeri in 'Imma Tataranni -Sostituto procuratore e ha da poco girato il film Filumena Marturano, che dovrebbe andare presto in onda su Rai1, in cui interpreta Domenico Soriano. (ANSA).