Investito da auto nel Napoletano, non è in pericolo di vita

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Un 59enne di Torre del Greco (Napoli) è ricoverato in condizioni non gravi all'Ospedale del Mare di Napoli: l'uomo, per cause in corso di accertamento, è stato investito mentre passeggiava in strada nei pressi di un ristorante in via Patacca a Ercolano da un'auto guidata da una 34enne di Massa di Somma (Napoli). Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza e quelli della Stazione di Portici. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale: cosciente e vigile, non è in pericolo di vita. (ANSA).