Cinema: Napoli, 'Pianeta Mare' premia Splidsboe e Patierno

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - E' andato a "Undersea" del danese Jannik Splidsboe il Premio "Darwin-Dohrn" del Film Festival Pianeta Mare Internazionale di Napoli, nato quest'anno in occasione del 150esimo anniversario della Stazione Zoologica Anton Dohrn, presidente Chris Bowler. Menzione speciale al documentario "Man Kind Man" di Iacopo Patierno. Quarantadue le opere presentate in nove sezioni, 40 gli ospiti, oltre duemila i partecipanti: "l'idea di un festival del cinema dedicato al mare si è rivelata vincente" afferma Max Mizzau Perczel, presidente dell'Associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn. Oltre 30mila studenti di 786 città e 1138 scuole si sono collegati online al museo, eventi si sono svolti anche all'Academy Astra e al Museo della Centrale dell'Acqua di Milano MM. Il Festival, organizzato con Stazione Zologica e Fondazione Dohrn con il contributo della Regione Campania e della Film Commission, è patrocinato della Commissione europea e del Comune di Napoli. La giuria internazionale (presidente la regista Antonietta De Lillo, composta da Gina Annunziata, Titta Fiore, Ado Hasanovic e Matthew Frost) ha assegnato anche il premio miglior cortometraggio a "Reduction" di Réka Anna Szakály (Ungheria, 2021). La Giuria degli studenti (Università Federico II di Napoli, Suor Orsola Benincasa e Accademia delle Belle Arti) oltre a Patierno, giovane regista di Vico Equense, ha premiato "Footsteps on the wind" di Maya Sanbar, Faga Melo e Gustavo Leal (Gran Bretagna, 2021). Il Comitato direttivo (composto da Ferdinando Boero, Max Mizzau Perczel e Franco Salvatore), ha assegnato una menzione al cortometraggio "Il pesce toro" di Alberto Palmiero. Due le onorificenze speciali: al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e al professor Roberto Danovaro, per nove anni presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Ferdinando Boero, presidente del Film Festival Pianeta Mare e della Fondazione Dohrn, ha annunciato la seconda edizione ad ottobre 2023. (ANSA).