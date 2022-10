Avevano marijuana, arrestati tre giovani

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per concorso in detenzione di droga a fini di spaccio tre giovani, tutti tra i 20 e i 23 anni.

Sono stati fermati nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto mentre erano a bordo della loro auto.

Addosso 45 grammi di marijuana suddivisi in dosi e 200 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione è stata estesa anche alle rispettive abitazioni. i militari hanno rinvenuto altri 60 grammi della stessa sostanza. Sono ora ai domiciliari. (ANSA).