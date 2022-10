Sosta selvaggia e paletti abusivi, 'bonifica' nel centro storico

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Servizio congiunto di Carabinieri e Polizia Locale nei quartieri Avvocata e Montesanto: i militari della compagnia Centro, insieme ad agenti dell'ufficio rimozioni veicoli, hanno portato via 30 tra veicoli e ciclomotori parcheggiati lungo la strada senza copertura assicurativa.

Rimossi anche 15 paletti e transenne posizionati abusivamente per garantire parcheggi, ovviamente senza autorizzazione del Comune. E proprio del Comune di Napoli erano due transenne usate da alcuni residenti per "marcare" l'uso di una porzione di strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

(ANSA).