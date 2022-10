Covid: balzo degenze in Campania, +31 in 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Sono 1.935, su 11.832 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza, ieri del 17,22, cala al 16,35%. Nessuna vittima è indicata nel bollettino regionale.

In calo i ricoveri nelle intensive, a quota 9 (-2) mentre si registra un sensibile aumento dei posti letto occupati in degenza, che diventano 290 (+31 rispetto a ieri). (ANSA).