Calcio: il Napoli non si ferma più, ora è in testa da solo

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Simeone, Lozano e Olivera, tre dei panchinari doc di una rosa di grande spessore, risolvono una partita complicata a Cremona che si trasforma nel finale in goleada e proiettano il Napoli da solo in testa alla classifica in una fuga (+2) che raccoglie i meritati frutti del lavoro di Spalletti. L'Atalanta, infatti, frena in casa dell'Udinese dopo una gara spettacolare che conferma la qualità delle due squadre.

Partenopei in vantaggio su rigore procurato da una serpentina di Kvara. Dal dischetto Politano trasforma. I lombardi segnano il pari su un rimpallo con Dessers. Non sembra il solito Napoli champagne ma la ricca panchina fa di nuovo la differenza. Entra Simeone e di testa segna un gol da tre punti su passaggio di Mario Rui. Poi subentrano anche Lozano e Olivera che in contropiede, con la collaborazione di Kvara e Di Lorenzo, fissano il trionfale 4-1 finale. Domenica prossima gli azzurri ospitano il Bologna per continuare a sognare. (ANSA).