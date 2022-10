Parthenope, laurea honoris causa a Raffaele de Nigris

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Cerimonia di conferimento, stamane, della Laurea Honoris Causa in Ingegneria Gestionale al dott.

Raffaele de Nigris. Già laureato in farmacia, l'imprenditore campano ha ricevuto presso Villa Doria d'Angri la Laurea dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, presenti il Rettore Alberto Carotenuto, il Rettore eletto (in carica dal 1' novembre) Antonio Garofalo, il Prorettore vicario Francesco Calza, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Stefano Aversa ed il Direttore generale Mauro Rocco.

Saluti istituzionali del Rettore Alberto Carotenuto che ha sottolineato l'importanza del riconoscimento conferito a de Nigris: 'Un imprenditore che ha sostenuto con passione l'azienda familiare ultracentenaria e che negli anni ha dimostrato grande stabilità, capacità imprenditoriale e legame con il territorio'.

Una eccellenza della Campania per il Direttore del Dipartimento, prof. Stefano Aversa, che nella sua Laudatio ha riconosciuto a de Nigris 'la capacità di coniugare tradizione ed innovazione, incrementando le attività dell'azienda e diffondendo il Made in Italy in tutto il mondo'.

Raffaele de Nigris, nella sua Lectio Magistralis, ha sottolineato i valori sui quali poggia l'azienda di famiglia: 'Imprenditorialità innovazione e internazionalizzazione sono tre parole impegnative e tre pilastri fondanti. Al centro della nostra storia , che inizia nel 1889, c'è l'ingegno. Da allora abbiamo seguito sempre la nostra scintilla di creatività. Siamo orgogliosi della tradizione della nostra realtà imprenditoriale, della genuina passione per quello che facciamo'.

Presenti, tra gli ospiti, i sindaci di Napoli Gaetano Manfredi, di Casoria Raffaele Bene, di Caivano Vincenzo Falco, di Afragola Antonio Pannone. (ANSA).