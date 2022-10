Charity Bike Tour, 20 tappe e chiusura nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Si è conclusa al Parco Archeologico di Poggiomarino (Napoli) la X edizione del Charity Bike Tour promosso dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca).

Al traguardo Matteo Marzotto, Maurizio Fondriest, Davide Cassani, Alessandra Fior, Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi.

L'iniziativa sportiva non agonistica, ideata dal presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto, ha attraversato, dal 5 ottobre in oltre 20 tappe, le regioni Lazio e Campania per incontrare e sensibilizzare la popolazione sulla fibrosi cistica e sull'importanza del sostegno alla ricerca scientifica, impegnata a trovare una cura per tutte le persone che ancora l'attendono. Ad accogliere i bikers lungo il percorso di 336 chilometri, i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali, promotori di eventi e serate benefiche. L'iniziativa, dal 2012 ad oggi, ha raccolto oltre 500 mila euro a sostegno dei progetti di ricerca promossi e finanziati dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Il Bike Tour è l'evento apripista della XX Campagna Nazionale per la Ricerca, promossa dalla Fondazione per il mese di Ottobre con eventi e iniziative in tutta Italia, e l'offerta del Ciclamino della Ricerca. (ANSA).