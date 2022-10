Pnrr: Manfredi, serve attenzione speciale e monitoraggio

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - ''Il Pnrr rappresenta un ammontare di risorse significative. Questa fase di investimento richiede un'attenzione speciale perché in queste situazioni c'è il massimo impegno del bene ma anche il massimo impegno del male e dunque è molto importante che ci sia un attento monitoraggio dei processi e un grande rapporto istituzionale''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al convegno 'Anticorruzione e Pnrr: quale sviluppo a dieci anni dalla legge Severino?'. Il sindaco ha sottolineato la necessità che ''il pubblico amministratore onesto non sia lasciato da solo perché può diventare una vittima di un sistema molto più grande di lui e dunque più c'è collaborazione istituzionale e l'impegno degli organi dello Stato, più alla fine la parte del bene che si mette in campo può prevalere''. Da Manfredi l'invito ''a tenere molto alta la guardia''. In questa direzione, il primo cittadino di Napoli ha riferito che nella giornata di ieri la Giunta del Comune di Napoli ha approvato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per il monitoraggio di tutte le attività relative ai bandi del Pnrr. ''Metteremo immediatamente in campo questo accordo - ha aggiunto Manfredi - perché adesso i bandi stanno partendo e alcuni sono già in corso. Questo ci consentirà di avere un'attenzione particolare rispetto alle procedure che vanno seguite''. Manfredi ha riferito che al momento ''non ci sono segnali di preoccupazione'' ma ha anche evidenziato che ''bisogna fare in modo che queste risorse, che sono risorse pubbliche, non solo vengano spese bene ma vengano spese in maniera trasparente''. (ANSA).