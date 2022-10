Merce contraffatta sequestrata dai CC nel Napoletano

(ANSA) - CASANDRINO (NAPOLI), 07 OTT - A Casandrino i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti, allertati dal 112, in un centro di smistamento di spedizioni dove hanno controllato alcuni pacchi.

Diciassette i "colli" rinvenuti e sequestrati destinati a diversi indirizzi di Napoli e provincia con all'interno molti capi di abbigliamento contraffatti.

Settantasei paia di scarpe di diverse firme e marche ma anche tute alla moda, pantaloni e giacche. Sequestrata anche diverse buste "firmate" verosimilmente utilizzate per custodire il capo d'abbigliamento falso da vendere o regalare. Un campionario del falso che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

Indagini in corso da parte dei militari dell'arma su questo giro d'affari e secondo sequestro avvenuto in queste ore nello stesso centro di smistamento. Preziosa la collaborazione dei responsabili della filiale di spedizione che hanno consentito di recuperare altra merce contraffatta.

Otto le spedizioni sospette e controllate. Altre 26 paia di scarpe delle più note firme della moda e altre tute. (ANSA).