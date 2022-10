Discarica rifiuti scoperta in area sottoposta a vincoli

(ANSA) - GIUGLIANO, 07 OTT - Operazione a largo raggio volto al contrasto dell'inquinamento ambientale su input della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il blitz è avvenuto un'area demaniale di Varcaturo (nel Comune di Giugliano) dove i Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi dei forestali di Pozzuoli e al personale dell'Asl veterinaria Napoli nord hanno denunciato un uomo del posto. Era stata realizzata una vera e propria discarica a cielo aperto in un'area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico della quale aveva l'accesso esclusivo.

In un'area - di circa 23mila metri quadrati - i militari hanno rinvenuto e sequestrato 200 metri cubi di rifiuti speciali tra lastre di amianto, carcasse di roulotte, televisori, lavatrici, condizionatori, pneumatici, materiale edile, sanitari, materassi, insegne e targhe.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato anche un altro uomo per "detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze". Rinvenuto e sequestrato un fatiscente allevamento abusivo adiacente all'area demaniale con diversi animali da cortile che pascolavano liberamente sui cumuli di rifiuti. Gli animali sono stati sequestrati dall'Asl. (ANSA).