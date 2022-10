Arte: Plart Vision apre con 'Il secolo della plastica'

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - Nasce a Napoli "Plart Vision" nuovo spazio espositivo immersivo del Museo Plart che sarà aperto al pubblico gratuitamente domani in occasione della XVIII Giornata del Contemporaneo. Cento mq di immagini in alta definizione e un sofisticato sistema software, teche olografiche, display e superfici sensibili al tocco ed effetti audio multi-direzionali raccontano il primo viaggio in programma, dedicato al 'Secolo della plastica' L'installazione multimediale, realizzata con il contributo della Regione Campania- Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo è una produzione di Capware Lab.

Formule chimiche, parole in movimento e un'esplosione di colori fanno da cornice alle figure di scienziati, capitani d'industria, pionieri, progettisti e naturalmente a una vasta gamma di oggetti che hanno trasformato profondamente gli ambienti domestici, i contesti lavorativi e il nostro stile di vita.

"Non solo polimeri sintetici - spiega la fondatrice del museo, Maria Pia Incutti imprenditrice, creativa e collezionista - ma, fedele alla sua mission, anche in questa innovativa installazione, la Fondazione Plart si schiera in prima linea per difendere l'ambiente e diffondere un uso responsabile e sostenibile delle plastiche. In particolare, dopo aver attraversato la storia dei polimeri, il percorso di Plart Vision passa in rassegna le iniziative concrete che in questi anni la Fondazione ha messo in campo per promuovere artisti e designer impegnati sul fronte delle bioplastiche non inquinanti". Plance interattive permettono al visitatore di sfogliare il catalogo della collezione del museo napoletano di Via Martucci. Plart, acronimo di plastica, arti, ricerca e tecnologia, è un'istituzione che dal 2008 si dedica allo studio e all'innovazione per il recupero, il restauro e la conservazione delle opere d'arte e di design in materiali polimerici. (ANSA).