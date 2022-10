'Spesa' di 100 euro senza mettere mano alla tasca

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Facevano la spesa in un supermercato senza pagare e per questo sono state arrestate dai carabinieri di Ischia. Si tratta di due donne dell'isola bloccate a seguito di indagini condotte dalla stazione dei militari di Forio ed avviate dopo una segnalazione del direttore del supermercato che aveva notato che alcuni articoli mancavano sugli scaffali ma non erano stati pagati non risultando passati per le casse.

I carabinieri hanno dunque visionato le immagini del sistema di sorveglianza dell'esercizio delle scorse settimane arrivando ad un identikit delle responsabili dei furti, viste più volte riempire il carrello senza però pagare quanto preso.

Nella giornata di ieri i militari si sono appostati nel supermarket confondendosi tra gli altri clienti e pedinando le donne: quando queste sono uscite senza pagare le hanno bloccate e perquisite trovandole in possesso di alimentari per un valore complessivo di 100 euro.

Sono quindi finite in manette una 62enne ed una ventenne, entrambe di Lacco Ameno, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).