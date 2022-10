Camorra:Pozzuoli; lesioni e porto armi,arrestate sei persone

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - I carabinieri di Pozzuoli hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di sei persone, ritenute gravemente indiziate dei delitti di lesioni, porto e detenzione di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'attività del clan camorristico Longobardi - Beneduce.

In particolare, gli indagati avrebbero ferito alle gambe una persona per assicurare al gruppo criminale di appartenenza la riscossione in via esclusiva dei proventi derivanti dalle attività illecite svolte nell'area flegrea. (ANSA).