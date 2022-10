A Gigi D'Alessio il premio 'Napoli città della musica'

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - Gigi D'Alessio ha ricevuto il premio 'Napoli città della musica- ambasciatori della musica napoletana' istituito dalla Commissione Cultura del Comune di Napoli. La cerimonia si è svolta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. ''Sono onorato di ricevere questo riconoscimento - ha detto D'Alessio - ma è soprattutto una grande responsabilità perché parliamo di un monumento quale è la canzone grazie alla quale noi possiamo girare il mondo e sento il peso della responsabilità nei confronti dei miei predecessori, di quegli artisti che hanno fatto la storia della canzone napoletana e di quelli che faranno la storia della canzone napoletana''. Un riconoscimento che arriva a pochi mesi dal doppio concerto in piazza Plebiscito con cui D'Alessio ha festeggiato i 30 anni di carriera. ''E' stato un trionfo, un poker di successo - ha sottolineato - perché è stato un successo in televisione, sui social, di critica e di pubblico. Mi piacerebbe continuare con un appuntamento televisivo annuale per far vedere le bellezze di Napoli e quanto è bello il pubblico di questa città e quanto ha bisogno di musica''. Parlando dei suoi ultimi lavori, D'Alessio ha posto l'attenzione ''sull'esperimento con Buongiorno in cui abbiamo preso mie canzoni di trent'anni fa e fatto dei featuring con i rapper, gli urban, con la nuova scena del rap napoletano. E' stata una bella sfida e attraverso questo album i ragazzini che oggi hanno 14 anni hanno conosciuto le canzoni di trent'anni fa ed è per me una bella soddisfazione perché vuol dire che la saga continua''.

A conferire il riconoscimento a D'Alessio è stato il sindaco, Gaetano Manfredi. ''L'istituzione di questo premio è una bella iniziativa - ha affermato il primo cittadino - ed è stato deciso di attribuirlo a Gigi D'Alessio in un anno per lui importante con il traguardo dei 30 anni di carriera e lo straordinario concerto di piazza Plebiscito. E' un riconoscimento assolutamente meritato". (ANSA).