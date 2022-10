Sanità: ictus in emergenza, Cardarelli sul tetto d'Europa

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Nel 2022 al Cardarelli, nella gestione dell'ictus in fase acuta, il 42% delle terapie con trombolisi è stato effettuato entro 40 minuti dai primi sintomi mentre il 63% delle terapie "meccaniche" è stato realizzato entro i 90 minuti. Questi numeri - si legge in una nota dell'ospedale partenopeo - qualificano il Cardarelli tra i migliori centri in Europa.

All'ospedale Cardarelli è stato assegnato lo status "Diamante", massimo riconoscimento previsto dall'"European Stroke Organisation" per il trattamento ultraprecoce dell'ictus ischemico. L'ospedale napoletano ha trattato oltre 600 ictus negli ultimi 18 mesi (una media di oltre 1 al giorno); nel 2022 il Cardarelli ha raggiunto il massimo riconoscimento possibile, riuscendo ad effettuare il 42% delle terapie di trombolisi entro 40 minuti dai primi sintomi e il 63% delle terapie meccaniche entro i 90 minuti dall'esordio della patologia.

Il premio Diamante - attribuito dall'European Stroke Organisation nell'ambito del programma Angels Awards - è attualmente il massimo status che un ospedale può ottenere quale riconoscimento per l'eccellenza nella gestione e nel trattamento dell'ictus. La presa in carico del paziente con ictus presso il Cardarelli è effettuata in modo congiunto, in base alle specifiche competenze, dall'UOC Neurologia diretta da Vincenzo Andreone e dall'Uoc di Neuroradiologia diretta da Mario Muto, già a partire dall'accesso nel pronto soccorso guidato da Fiorella Paladino. (ANSA).