Massimo Petrone nel Consiglio di amministrazione della Niaf

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Massimo Petrone (Petrone Group) è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione NIAF (National Italian American Foundation); il Comitato per le nomine, la governance e l'etica della NIAF hanno votato all'unanimità la decisione. La nomina sarà ratificata dall'attuale Cda nella riunione del 28 ottobre che si terrà nell'Omni Shoreham Hotel a Washington DC .

Il primo punto prevede la relazione di nomina, governance e Comitato Etico; il presidente del Comitato presenterà la lista dei nuovi candidati (Petrone sarà uno dei 6 ad essere nominato).

Il Consiglio di amministrazione della NIAF si riunisce tre volte all'anno: una in primavera in concomitanza con il New York Gala (il prossimo anno si terrà il 20 aprile); l'incontro di metà anno si svolgerà a giugno 2023 a Roma in occasione della Missione annuale del Consiglio della NIAF in Italia; l'ultima riunione dell'anno si svolge normalmente in concomitanza con l'Anniversary Fall Gala della NIAF. (ANSA).