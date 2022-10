Energia: De Luca, situazione pesante, commercio tra più colpiti

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - "La situazione ovviamente è preoccupante, è pesante. Non abbiamo davanti mesi facili. Quello del commercio e dei servizi è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi energetica". Lo ha deto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che stamatitna è intervenuto all'assemblea di Confcommercio Camoania a Napoli.

"E' del tutto evidente - ha detto De Luca - che il commercio vive se vive l'economia generale. Dovremmo prendere delle misure immediate per quanto riguarda i costi dell'energia, lo faremo nell'ambito dei distretti del commercio che abbiamo approvato, e quindi daremo una mano in modo particolare ai panificatori che hanno attività energivore. Poi ovviamente cercheremo di implementare l'assistenza tecnica al mondo del commercio. Però parliamoci chiaro: è evidente che le singole misure servono a poco se non c'è una tenuta economica generale. Da questo punto di vista mi auguro che anche le questioni internazionali siano affrontate in maniera più razionale. Io sono fra quelli che non hanno ancora capito dove vogliamo andare a parare rispetto alla guerra in Ucraina. Probabilmente conviene fermarsi un attimo e capire come affrontare in maniera specifica il problema delle forniture energetiche su cui l'Europa sta mostrando totale ottusità politica". (ANSA).