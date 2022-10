Scippi e rapine anche a minorenni, arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - Ha commesso scippi e rapine e tra le vittime ci sono anche due minorenni. E' accusato di tutto questo Pasquale Esposito nei cui confronti i Carabinieri di Pozzuoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo le indagini, tra marzo e maggio di quest'anno, Esposito ha sottratto con violenza alle vittime i telefoni cellulari e alcuni gioielli in oro, che poi sono stati immediatamente venduti in un Compro Oro della cittadina flegrea. Quest'estate, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Flegrea avevano già dato esecuzione a una ulteriore ordinanza di misura cautelare emessa nei suoi confronti per lo stesso reato, provvedimento per il quale Esposito si trovava recluso nella sua abitazione. (ANSA).