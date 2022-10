Champions: il Napoli travolge l'Ajax, l'Inter batte il Barca

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il Napoli inarrestabile anche in Champions League batte 6-1 l'Ajax ad Amsterdam e resta leader del girone A a punteggio pieno dopo tre giornate. L'Inter a San Siro rialza la testa battendo 1-0 il Barcellona. In Olanda, dopo la rete del vantaggio di Kudus al 9', gli azzurri rimontano in fretta con Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski e nella ripresa dilagano ancora con Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone. A Milano, c'è la firma di Hakan Calhanoglu sul gol nel recupero del primo tempo che vale il successo per i nerazzurri, ora secondi nel girone alle spalle del Bayern Monaco. (ANSA).