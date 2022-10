Mostre: Denis Piel a Villa Pignatelli,foto tra natura e mito

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - Arriva anche a Napoli, per la prima volta in un museo pubblico italiano, negli spazi di Villa Pignatelli - Casa della fotografia, la mostra "Down to Earth" del fotografo e regista di fama internazionale Denis Piel, a cura di Maria Savarese e realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania (6 ottobre - 20 novembre).

Il progetto, una celebrazione della natura e della fertilità, mette in correlazione corpi e terra, crescita e morte, rurale e urbano, natura e cultura, attraverso gli scatti realizzati in digitale con una Hasselblad H4D a Chateau de Padiès. È qui, nel sud- ovest della Francia, che Piel, celebre per il suo apporto al mondo della moda, si trasferì con la moglie e il figlio dopo l'11 settembre, a stretto contatto con la natura.

Le opere, che si ispirano all'agricoltura biologica sostenibile e rigenerativa, ritraggono quindi il mondo naturale, rivisitando la mitologia classica e creando echi con la storia dell'arte occidentale di fine Ottocento e inizio Novecento. Terreni coltivati, boschi, prodotti del raccolto, corpi maschili e femminili a riposo e al lavoro intessono parallelismi con opere iconiche e miti.

Nella mostra la predominanza del bianco e nero esalta texture e forme, creando un forte contrasto con le quattro immagini che chiudono l'esposizione in una esplosione di colori: "Padièscapes" è una serie inedita sull'acqua, combinata con le immagini dei fiori. (ANSA).