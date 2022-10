La Diocesi si "sposta" nell'ex Macrico per settimana creato

(ANSA) - CASERTA, 03 OTT - E' partita ieri, con la visita al parco dell'ex Macrico, la "Settimana della Laudato si" della Diocesi di Caserta. Sarà una grande festa, ha annunciato la Diocesi retta dal Vescovo Pietro Lagnese; e percorrendo i passi della "Fratelli tutti" e la "Laudato Sì" di Papa Francesco, la Diocesi si sposta nell'ex Macrico per farlo diventare la prima risposta all'appello lanciato dal Pontefice per salvaguardare madre natura. Nell'ex caserma abbandonata per decenni e poi aperta alla città da Lagnese, si celebreranno fino a domenica nove ottobre momenti di preghiera, visite guidate, anche la suggestiva celebrazione della santa messa per la giornata mondiale dei rifugiati, insieme con tutte le comunità migrantes della diocesi. "Proviamo a trasformare il parco dell'ex Macrico - spiega don GianMichele Marotta, direttore dell'Ufficio diocesano della Pastorale sociale e del lavoro - nella nuova casa della Diocesi, una nuova piazza dove incontrarci, conoscere le nostre bellezze, riflettere e pregare. Un cammino lungo di condivisione ma anche concreto di riappropriazione della comunità da parte dei cittadini".

Marotta ha promosso l'iniziativa con gli Uffici diocesani del Progetto Policoro, Migrantes, la Caritas, l'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo inter religioso, il Cgs Ubuntu, Casa Rut, la Fondazione "Casa Fratelli Tutti", e le comunità cattoliche filippine, polacche, ucraine, e africane. Nel giorno di San Francesco, il 4 ottobre, ci sarà un incontro di riflessione, sempre nell'ex Macrico, con la docente universitaria Giuliana Martirani, esperta di politiche ambientali, e il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, sul tema "Creato: fraternità e giustizia". Al termine la preghiera "Ascolta la voce del Creato" con gli esponenti delle comunità cristiane. Dal cinque all'otto ottobre, invece, il parco dell'ex Macrico verrà riaperto per le visite organizzate degli studenti. Domenica nove ottobre, infine, (ore 16.30) la santa messa con la comunità migrantes. (ANSA).