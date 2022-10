Napoli: Galleria Umberto; Manfredi, impegno mantenuto

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "Mi sembra che gli impegni che avevamo preso sulla Galleria si stanno progressivamente mantenendo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione all'avvio stasera dalle ore 20 del servizio di vigilanza notturna, effettuata con il contributo e il sostegno economico di privati, nella Galleria Umberto. Il sindaco, nel ricordare che questa attività è frutto dell'accordo sottoscritto la scorsa estate da numerosi soggetti coinvolti, ha sottolineato che "la vigilanza notturna è un primo passo ed era stata tanto auspicata".

L'amministrazione inoltre sta lavorando al progetto di chiusura parziale della Galleria "così da facilitare - ha evidenziato Manfredi - anche le attività della vigilanza. A breve inoltre partirà l'appalto per il restauro della pavimentazione e si sta preparando il progetto per il restauro della copertura". (ANSA).