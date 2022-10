Mcl, sviluppo sostenibile con tutela agricoltura e ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "Il Movimento cristiano lavoratori è particolarmente attento alla transizione ecologica e alla salvaguardia dell'ambiente in un mondo dove i cambiamenti climatici, anche di questi ultimi giorni, dimostrano la gravità dei problemi che peseranno sulle future generazioni; deve essere assolutamente posto un freno al disastro ambientale tutelando soprattutto l'agricoltura altrimenti continueremo a piangere anche nel settore primario morti innocenti". Così il vice presidente nazionale Mcl, Michele Cutolo, commenta l'iniziativa voluta dal Movimento e da Feder.agri in programma nell'Hotel Continental di Ischia (Napoli) venerdì e sabato prossimi, 7 e 8 ottobre, sul tema "Un'agricoltura sostenibile e resiliente per rafforzare la sicurezza dei lavoratori e salvaguardare l'ambiente".

"Si tratta, in altri termini, di rilanciare con forza la necessità di applicare un'agenda ambientale e di sicurezza sul lavoro che veda protagonisti gli attori principali dei processi di cambiamento, i corpi sociali intermedi, gli operatori, i giovani" aggiunge Cutolo. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, il direttore interregionale INL, Giuseppe Cantisano, il presidente di Mcl, Antonio Di Matteo.

Per il segretario generale della Feder.Agri, Alfonso Luzzi, "l'agricoltura sostenibile costituisce un punto focale per il Paese e nello sviluppo dei fondi del Pnrr massima attenzione deve essere posta anche alle grandi tematiche della sicurezza sul lavoro considerati gli incidenti invalidanti e le frequenti morti".

Al Seminario internazionale di studi europei discuteranno di questi argomenti anche parlamentari che provengono da diversi Paesi come Germania, Montenegro, Francia, Albania, Belgio, Spagna che si confronteranno con le politiche adottate nei rispettivi Stati in relazione alla politica europea. (ANSA).