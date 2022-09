Raffica di vento, si stacca ponteggio da edificio a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Una porzione di ponteggio si è staccata, a causa delle forti raffiche di vento, da uno storico edificio di via Chiaia a Napoli. Il fatto è accaduto ieri sera poco dopo le 21,30. Il ponteggio è però rimasto sospeso senza precipitare al suolo. Non si segnalano danni a cose e a persone.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona.

Nella mattinata di oggi già sono state avviate le operazioni di rimozione del ponteggio. (ANSA).