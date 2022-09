Energia:refrigeratori con Co2,costi ko,ora pure nuova tecnologia

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Dalla conservazione dei cibi e dei farmaci, alla climatizzazione fino ai sistemi di preservazione dei data center, la refrigerazione è responsabile del 20% della bolletta elettrica mondiale. Lavorare, dunque, all'efficientamento degli impianti, specie in tempi di crisi energetica e ambientale, diventa una priorità per ogni Nazione.

L'Europa si è mossa per prima con la decisione dell'UE di ridurre fino ad azzerare l'uso degli F-GAS, che sono tra i responsabili del surriscaldamento del globo, a favore di altri refrigeranti come l'anidride carbonica. Alcune aziende hanno accettato la sfida come Turboalgor. Nata come spinoff del Gruppo Angelantoni, focalizzato sulla progettazione e commercializzazione di camere di test simulati e biomedicali, l'azienda, si sottolinea, "ha lanciato una tecnologia brevettata. Essa da' vita a un nuovo ciclo termodinamico che consente di recuperare parte dell'energia che viene persa nella valvola di laminazione, dove il liquido refrigerante passa da una alta a una bassa pressione. Inserendo uno scambiatore di calore, ovvero un economizzatore, e un turbocompressore, è possibile recuperare parte di questa energia, nonché incrementare la potenza frigorifera dell'impianto".

"Il ciclo Turboalgor consente di arrivare ad efficienze del 19% e potenzialmente ancora più elevate, dopo un adeguato programma di industrializzazione. Inoltre è estremamente semplice come funzionamento, si adegua facilmente a cicli variabili, ed ha pay back estremamente ridotti" spiega il ceo, Mauro Margherita. L'azienda scommette così sul prossimo futuro che vede l'installazione di impianti frigoriferi a C02 crescere al ritmo di centinaia di migliaia di unità nuove all'anno entro il 2030.

Turboalgor testerà la sua soluzione presso alcuni produttori di taratura internazionale per poi partire con l'industrializzazione del prodotto. Turbolagor, che ha raccolto 10 milioni di euro di finanziamenti pubblici e privati, può contare oggi su un team di sei persone e si è aggiudicata Seal of Excellence dalla UE. Presenterà la sua soluzione a Chillventa 2022, evento della refrigerazione che avrà luogo in Germania dall'11 al 13 ottobre. (ANSA).