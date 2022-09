Rifiuti: il Pnrr e la sfida della differenziata in Campania

Il progetto di Conai, il Consorzio nazionale per gli imballaggi, e Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, per aiutare - grazie ai fondi del Pnrr - le amministrazioni, in particolare quelle del Sud, a colmare il gap che ancora esiste tra le diverse aree del Paese sul fronte dell'economia circolare, della raccolta differenziata e del riciclaggio, è al centro del nuovo appuntamento di "ANSA INCONTRA".

Il forum, dedicato alla Campania, sarà trasmesso sul sito ANSA.it alle 15.. All'incontro, moderato dai giornalisti dell'ANSA, partecipano Fabio Costarella, responsabile per Conai dei piani di sviluppo della raccolta differenziata al centro sud, Agostino Sorà, direttore generale Ente d'ambito di Caserta, Vito Pellegrino, presidente Ente d'ambito di Caserta, Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua Vetere.

