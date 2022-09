Scambio reperti antichi, obbligo dimora per sovrintendente

(ANSA) - CASERTA, 28 SET - C'è il sovrintendente di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, Mario Pagano, di 64 anni, tra le due persone colpite da obbligo di dimora per ricettazione di opere d'arte perché scoperte a scambiarsi reperti antichi, tra monete e libri rubati.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, con il supporto dei militari della Compagnia di Capua, ed è scattata alla mostra mercato di numismatica che si è tenuta in un albergo di Pastorano (Caserta), comune a pochi chilometri da Capua.

I carabinieri avevano sospetti su uno dei venditori presenti, un 70enne che è stato arrestato e colpito con Pagano dall'obbligo di dimora.

I militari ipotizzavano in particolare che l'anziano commerciante d'arte vendesse reperti archeologici antichi sottobanco. Così, quando hanno visto che parlava e scambiava degli oggetti con un'altra persona, il 64enne sovrintendente Pagano, è partito il blitz.

Tra i reperti oggetto di contrattazione, poi sequestrati, c'erano vasi risalenti al IV secolo avanti Cristo, 78 monete in bronzo di vari periodi (alcune ottocentesche, altre di età tardo-imperiale e medioevale) provenienti da scavi clandestini e due libri antichi rubati a Roma nel Monastero Casa Generalizia.

Pagano e il 70enne sono stati prima arrestati in flagranza e poi raggiunti dalla misura dell'obbligo di dimora emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. (ANSA).