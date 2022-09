Cinema: festival Linea d'Ombra, dai conflitti alla creatività

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Linea d'Ombra Festival 2022, la XXVII edizione del festival salernitano svela la sua immagine, annuncia i concorsi e apre un nuovo fronte culturale, quello del videogioco, che si presenta in un evento speciale, anteprima della manifestazione vera e propria. Il Festival quest'anno va in scena dal 22 al 29 ottobre, con la direzione artistica di Peppe D'Antonio e Boris Sollazzo.

Quest'anno il tema di Linea d'Ombra Festival è conflitti. 2500 i film visionati tra la piattaforma di selezione Filmfreeway e i molti festival internazionali. 91 opere provenienti da 47 paesi comporranno i cinque concorsi storici del Festival: Passaggi d'Europa, LineaDoc, CortoEuropa, VedoAnimato e VedoVerticale.

Unifest la sesta sezione di cinema in concorso, è un progetto di video festival universitario nato da un'idea del Laboratorio di Storytelling Audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione-POLICOM dell'Università̀ degli Studi di Salerno, con la direzione scientifica del prof. Filippo Fimiani. Le venti opere in concorso, realizzate da studenti e dottorandi iscritti a qualunque corso di studio di un'Università italiana o straniera, saranno comunicate il 20 ottobre.

Il videogioco e la sua filosofia è una delle novità di quest'anno, e sarà presentata in un evento anteprima a Napoli, durante il quale si parlerà del rapporto tra arte e videogame.

Jordan Layani, founder della casa di produzione francese Sloclap, sarà ospite di un talk dedicato a Sifu, uno dei prodotti più interessanti del 2022 (e quindi più vicini alla concezione di arte videoludica). L'evento si terrà all'Institut Français Napoli | Le Grenoble a partire dalle ore 18:00 di sabato 6 ottobre. Con Layani dialogherà Gianluca "Ualone" Loggia, content creator e giornalista con alle spalle una lunga carriera di militanza nell'informazione videoludica italiana.

(ANSA).