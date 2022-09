Caro bollette: panificatori in piazza domani a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Manifestazione contro il caro bollette domani mattina in piazza del Plebiscito a Napoli.

L'appuntamento con i panificatori provenienti da tutta la Campania è per le ore 13.

"I panificatori aderenti a Unipan Confcommercio Campania - spiega in una nota il presidente dell'associazione Domenico Filosa - saranno presenti in piazza con i loro furgoni per far sentire la propria voce e sollecitare l'intervento immediato delle istituzioni a sostegno di un settore che rischia di scomparire". (ANSA).