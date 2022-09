Colpi d'arma da fuoco contro un bar nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Questa notte, verso le 4.30, Castello di Cisterna i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Cosimo Miccoli per colpi d'arma da fuoco.

Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi verso un frantumando la vetrata esterna. Trovate e sequestrate 5 cartucce calibro 12 trovate in strada. Indagini in corso da parte dei carabinieri. (ANSA).