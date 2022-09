A Caserta dal 30 settembre "Super Heroes & Co."

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Al via nel Magic Park di Caserta, l'area allestita nei Giardini di Maria Carolina a pochi passi dalla Reggia, dal 30 settembre e fino al 24 ottobre, una doppia mostra: "SuperHeroes & Co." e "Parco Reale delle zucche" con le "Zucche reali", evento organizzato da Alta Classe Lab con la Next Event e We Share e promosso dalla Ita Promotion. In quello che è stato definito "il Reale Parco del Fantastico", annunciano gli organizzatori, "attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno, spaventapasseri e zucche colorate, i visitatori saranno protagonisti di attività creative mentre i più piccini, muniti di un carrellino rosso, potranno passeggiare nei campi, districarsi dal labirinto realizzato con centinaia di balle di fieno, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati".

A mettersi in mostra anche i personaggi dai super poteri. Gli stessi che faranno compagnia ai presenti nei giardini per un viaggio tra principesse e personaggi dei cartoni più amati. Tra questi Batman, Goldrake, Lego Super Hero e Spider Man. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato. (ANSA).