Giovane accoltella coetaneo per futili motivi, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - Ha avuto una discussione con un suo coetaneo per futili motivi, poi si allontanato. Ma dopo qualche ora è stato rintracciato dalla polizia e denunciato: ora deve rispondere di lesioni aggravate.

Alla centrale operativa è giunta una segnalazione di una persona ferita da arma da taglio, in piazza Carlo III, a Napoli.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto personale del 118 che trasportava il ferito presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini dove, poco dopo, è giunta in ausilio una pattuglia del Commissariato Montecalvario.

Gli agenti hanno accertato che il giovane aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo, il quale lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi a bordo di un'auto.

I poliziotti, grazie alle informazioni raccolte, hanno rintracciato l'aggressore, un 20enne napoletano, in Salita Sant'Antonio a Tarsia e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate. (ANSA).