Fico: risultato eccezionale, grazie a chi non ha abbandonato

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - "Commentiamo dei risultati eccezionali in provincia di Napoli, in Campania e nel Sud italia. Il merito va alle tante persone che non hanno abbandonato la barca quando molti ci davano per finiti". Cosi' il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, commenta da Napoli I risultati elettorali del movimento Cinquestelle "Abbiamo effettuato una rimonta importante - ha sottolineato - in un momento in cui il vento era contrario e tanti, anche gli altri partiti, relegavano i cinquestelle in un angolo. A questo racconto non ho mai creduto. Ecco perche' siamo molto contenti e soddisfatti". (ANSA).