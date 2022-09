Auto schiacciata da tir su statale, un morto nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 26 SET - Tragico incidente questa mattina sulla strada statale Nola-Villa Literno, dove due autotreni e un'auto si sono scontrati con la vettura rimasta schiacciata tra i mezzi pesanti; il conducente dell'auto, un uomo, è deceduto.

Sul posto è giunta una squadre di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta (distaccamento di Aversa); i pompieri, con l'attrezzatura da taglio, sono immediatamente intervenuto per estrarre dalle lamiere le persone incastrate.

Il lavoro non è stato facile ma alla fine tutti gli occupanti dei mezzi sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitarti del 118. L'arteria è stata chiusa con grandi disagi per la circolazione stradale. (ANSA).