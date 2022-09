Minori armati di coltello, bloccati e denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato due 17enni di Napoli per porto abusivo di armi. Sono stati notati in Via dei Tribunali mentre seguivano in scooter una donna, quindi bloccati e perquisiti: nascondevano addosso rispettivamente un coltello a serramanico di 12 cm e uno di 22. Le lame sono state sequestrate. (ANSA).