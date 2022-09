Maltempo: nel Napoletano centinaia chiamate a vigili del fuoco

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 25 SET - I vigili del fuoco di Castellammare definiscono la situazione "grave" con centinaia di richieste di soccorso da Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare di Stabia. Qui, è stata allagata per una mezz'ora via Cosenza- importante arteria di collegamento - dove è rimasto interdetto il transito per un allagamento della strada che porta al ponte di Varano che unisce Santa Maria la Carità a Castellammare di Stabia. Traffico bloccato finché il fiume di acqua è defluito. La Protezione Civile di Castellammare afferma che al momento non si segnalano importanti criticità ma è al lavoto soprattutto per effettuare accompagnamento degli ammalati da trasportare ai seggi per il voto. (ANSA).