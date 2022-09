Elezioni: Campania, urne aperte per scegliere 56 parlamentari

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Sono cominciate alle 7 di stamane in tutta la Campania le operazioni di voto per eleggere 38 deputati e 18 senatori. Oltre 4 milioni e mezzo gli elettori chiamati alle urne in regione, con molte zone - cominciando da Napoli - colpite da violenti temporali che si teme possano ridurre l'affluenza. Si vota fino alle 23.

Regolarmente costituiti gli 884 seggi di Napoli. Si sono concluse le operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti, complessivamente 170 presidenti su 884 seggi. Nelle scorse consultazioni elettorali (referendum di giugno) le surroghe sono state 85; alle comunali di ottobre 2021 erano state 282.

Prosegue intanto l'apertura straordinaria delle municipalità per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali. (ANSA).