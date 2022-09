Terra dei Fuochi: discarica in area mercato,scatta sequestro

(ANSA) - CASERTA, 24 SET - La Polizia Locale di Aversa (Caserta) ha posto sotto sequestro un'area di 18 chilometri quadrati che era stata adibita da una ditta della raccolta di rifiuti a zona di travaso dei camion e discarica abusiva. Dagli accertamenti è emerso che l'azienda operava nella ex area mercatale priva delle necessarie autorizzazioni. All'interno dell'area sono stati trovati circa otto camion della ditta in fila per trasbordare i rifiuti e due che effettuavano le operazioni; è stato inoltre constatato che i due camion nell'effettuare le operazioni facevano colare sul suolo il percolato senza nessuna accortezza.

Sparsi nell'area sono stati trovati numerosi cumuli di rifiuti speciali, gomme, ingombranti pellame per circa 1430 metri cubi non omogenei depositati senza nessun titolo autorizzativo. Per questo la Polizia Municipale diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, ha apposto i sigilli all'area. (ANSA).