Lotta alla 'prepotenza stradale',rimossi paletti e transenne

NAPOLI, 24 SET - A Napoli, nel quartiere Avvocata, i Carabinieri della stazione San Giuseppe insieme al personale ufficio rimozione veicoli della polizia locale hanno effettuato un servizio a largo di controllo del territorio.

Durante le operazioni i militari hanno rimosso e sequestrato 29 scooter e 9 auto parcheggiate in strada da tempo non assicurate.

Nel mirino anche i simboli della 'prepotenza stradale' con la rimozione di paletti e transenne messi in via Correa per "occupare" uno spazio pubblico rendendolo abusivamente privato.

